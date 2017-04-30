Минобороны в честь 8 марта опубликовал документы о подвигах женщин в период ВОВ

В честь 8 марта на сайте Министерства обороны России появился мультимедийный архивный раздел, который посвящен подвигам женщин СССР в период Великой Отечественной войны. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Как стало известно, в данном разделе содержатся фронтовые письма, вырезки из газет военного времени, фотографии, докладные записки и наградные листы. В рассекреченных документах рассказывается о судьбах женщин, которые во время Великой Отечественной войны сделали столько же, а то и больше, чем мужчины.

В частности, в архивах имеется история медсестры Марии Фофановой, которая с поля боя смогла вынести 46 раненых солдат. Танкистка Мария Октябрьская во время войны пожертвовала 50 тысяч рублей для того, чтобы приобрести новый танк для солдат, которым сама потом же и управляла. История о женщине, которая ручной гранатой смогла уничтожить пулеметный расчет врага, также попала в мультимедийный архивный раздел Минобороны.