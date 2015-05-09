На площадке УСЗК "Измайлово" прошел AMAKids World Cup 2018

Первый в истории нашей страны чемпионат по ментальной арифметике АМАKids World Cup 2018 прошел в российской столице. Его принял на своей площадке УСЗК «Измайлово». Мероприятие прошло при массовом скоплении зрителей и с участием множества представителей СМИ. Партнером чемпионата выступил БФ «Жизнь как чудо», волонтеры которого за время турнира сумели собрать 27600 рублей на лечение нуждающихся детей.

В рамках церемонии открытия турнира с напутственной речью перед участниками выступил Владимир Вольфович Жириновский (глава партии ЛДПР). Слово взял и основатель AMAKids Владимир Федяй, которой искренне поблагодарил присутствовавших в УСЗК родителей за активное воспитание детишек. Всего в турнире участвовала тысяча детей возрастом от пяти до 16 лет. Спонсоры предоставили призы каждому участнику, несмотря на его показатели в рамках чемпионата. Что касается главного приза, то им стала поездка в парижский Диснейленд (ее предоставила туркомпания ENJOY MICE & TRAVEL Company. Приз достался Алисе Гусевой (Екатеринбург, младшая группа) и Софии Татауровой (Киров, старшая группа).

Добавим, что за турнирными перипетиями чемпионата следили следующие почетные гости: Анастасия Меськова (солистка Большого театра, актриса кино), Наталья Игнатенко (гендиректор благотворительного «Фонда Елены Образцовой»), Михаил Ершов (профессор Финансового университета при правительстве РФ), Олег Еремин (музыкальный продюсер, общественный деятель), Андрей Ковалев (певец, музыкальный продюсер и бизнесмен), Марио Дюрант (певец), Алексей Казак (председатель Российского профсоюза студентов), Юрий Наконечный (глава центра мониторинга качества образования), Алишер Усманов (первый секретарь посольства Узбекистана в Москве), Сергей Крылов (певец, шоумен, актер) и Матвей Аничкин (музыкант, композитор, музыкальный продюсер).