Исаак Калина: участниками проекта "МЭШ" к концу года станут все школы Москвы

До конца нынешнего года участниками проекта «Московская электронная школа» (МЭШ) станут все школы главного города Российской Федерации. Такое заявление сделал в понедельник, пятого марта в ходе интервью ТАСС глава городского Депобразования Исаак Калина.

Как сообщил Исаак Иосифович, во многих школах Москвы в настоящее время уже проведена установка интерактивных досок и высокоскоростного интернета, состоялась закупка планшетов и ноутбуков. Несомненно, в этом направлении еще многое нужно сделать, но есть убежденность, что до конца года во все школы главного российского мегаполиса поставят необходимое оборудование.

Напомним, что реализация проекта «МЭШ» началась в сентябре 2016-го года. Тогда участие в нем приняли шесть московских школ. Интересно, что к 2019-му году на централизацию и внедрение «МЭШ» во всех московских школах планируется направить не менее 16 миллиардов рублей.