Шварценеггер назвал дату начала съемок нового «Терминатора»

Арнольд Шварценеггер «пролил свет» на интригу и успокоил поклонников, которые уже отчаялись ждать выхода новой части «Терминатора». 6 часть легендарного фильма будет сниматься с июня по октябрь 2018 года.

По данным, полученным от экс-губернатора американского штата Калифорния, премьера шестой части «Терминатора» таки состоится. Съемочный процесс уже намечен на июнь 2018 года и продлятся до октября этого же года.

Арнольд Шварценеггер сообщил, что он «с нетерпением» ждет возможности вернуться в мир кино и исполнить роль робота Т-800. Также он отметил, что сотрудничество с режиссерами Тимом Миллером и Джеймсом Кэмероном его радует. Примечательно, что Шварценеггер отметил свое участие в фильме лишь в форме робота. Данный факт сильно интересует поклонников серии фильмов.

Многие пользователи уже не надеялись увидеть продолжение легендарного фильма, но, как оказалось, у картины есть все шансы. Ранее сообщалось, что премьера «Терминатор 6» намечена на лето 2019 года.