Виталий Милонов назвал Ксению Собчак "политической чучундрой"

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал кандидата в президенты Ксению Собчак "политической чучундрой". Такое заявление он сделал в видеоинтрервью "Аргументам недели".

Во время беседы с Милоновым ведущий задал ему вопрос относительно Ксении Собчак. Он поинтересовался, какой силой воли должен обладать человек, чтобы терпеть постоянные оскорбления в свой адрес, никак на них не реагировать и продолжать следовать своему делу. На это Милонов заявил, что у Собчак нет силы воли, у нее имеется только бесстыдство.

По словам депутата, Ксения Анатольевна понимает, что никогда не сможет стать президентом, потому просто примеряет на себя роль ведущей политического ток-шоу, ей все равно, где устраивать балаган, в "Доме-2" или на дебатах. Он отметил, что воспринимать Собчак в качестве политика невозможно, ведь буквально недавно она, задрав юбку и оголив пятую точку, плясала на все вечеринках Москвы, а сегодня уже претендует на пост президента.

Милонов назвал Собчак такой себе "политической чучундрой", у которой нет воли, а только бесстыдство. Он связал такое поведение телеведущей с тем, что она не проживала в 90-е годы в полной нищете и голоде, как многие другие политики, а вела разгульную жизнь, жила не в России, а в шоколаде.

Также Милонов отметил, что Ксения Собчак должна быть благодарна Владимиру Путину, который вполне порядочно повел себя по отношению к ее семье, однако, видимо, у телеведущей нет никаких моральных обязательств.