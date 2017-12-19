К празднику 8 марта в Москве введут «бесплатные парковочные каникулы»

В честь праздника 8 марта в Москве, в период с 8 по 11 марта, парковка машин станет бесплатной. О введении «бесплатных парковочных каникул» и том, какие именно парковки охватит временное правило, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как пояснил градоначальник Москвы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте, столица порадует автолюбителей приятным подарком к празднику 8 марта. В эти дни многие будут ездить в гости, дарить подарки и часто пользоваться личным транспортом. Для того, чтобы праздник не был омрачен крупными тратами на парковку, в Москве введут «каникулы для платной парковки».

Так, в период с 8 по 11 марта в Москве любая из улиц, включенная в зону парковочного пространства столицы, станет бесплатной для парковки машин. Если в другие периоды за припаркованное авто их владельцам приходится вносить определенную плату, то в эти дни этого делать не понадобится. «Подарок» не распространяется на плоскостные парковки со шлагбаумами. Там плата за место для парковки машины останется неизменной.