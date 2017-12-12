Стало известно, что находится в подарочной корзине номинантов на «Оскар»

Каждый год номинанты премии «Оскар» получают подарочные корзины, содержание которых до последнего остается тайной. В этом году средняя стоимость одной корзины составляла 100 000 долларов, в ней могли быть как роскошные, так и шуточные подарки.

Самое громкое мероприятие мира кино прошло уже в 90-й раз. Каждый год, все номинанты, независимо от того, получили ли они «Оскар», получают специальные подарочные корзины. Содержание таких наборов остается тайным до момента вручения, а средняя стоимость корзины составляет 100 000 долларов.

В этом году организаторы, как и прежде, выбирали разнообразные наборы, которые могут порадовать номинанта или же пошутить над ним. Так, в корзинах номинантов оказались такие презенты: 12-дневный отдых в Танзании, 7-дневная поезда на Гавайи, ожерелье с бриллиантами.

Также кому-то из номинантов попалась левитирующая Bluetooth-колонка, в одной из корзин были шоколадные серьги, которые можно есть. Организаторы позаботились и о здоровье своих номинантов, кому-то презентовали абонемент на посещение дантиста, другому «счастливчику» подарили сеанс на прием к психотерапевту, который поможет избавиться от фобий.

Помимо этого, актерам и режиссерам дарили наборы кормов для животных, которые те смогут пожертвовать в любой приют или питомник. В одной из корзин лежал сертификат на «пожизненный» запас косметическими средствами. Среди подарков были также: перцовый баллончик, тест на ДНК, накладные ресницы, зубная паста с углем, карамель, книга рецептов для детей. Если подарок не нравится номинанту, тот его продает на аукционах или же жертвует на нужды каких-либо организаций.