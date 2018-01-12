«Пустая брехня»: кинокритик раскритиковал премию «Оскар» и фильм «Форма воды»

Кинокритик Виктор Матизен раскритиковал премию «Оскар», сравнив ее с анекдотом про темнокожую лесбиянку с одной ногой. Критика Матизена коснулась и фильма «Форма воды», который, по мнению эксперта, премию получил незаслуженно.

Как считает Виктор Матизен, фильм «Форма воды» похож на российский фильм «Вода», который был презентован порядка 10 лет назад. «Вода», уверен критик, представляет собой «пустую брехню и лжедокументалистику», таким же ему кажется и фильм Гильермо дель Торо.

По словам Матизена, «Форма воды» - драма, похожая на российский фильм. Оскароносную картину он называет «опять ущемленным, но не одноногим и не земноводным». Награждение такого фильма он считает «неадекватным» решением и уверен, что «ничего нового» в нем нет.

Касательно всей премии «Оскар» кинокритик высказался в подобном негативном русле. Его возмутило, что «Нелюбовь» награды не получила, а «Фантастической женщине» премию дали. Матизену не понравилось, что вокруг трансгендеров образуется «массовая истерия».

В данном случае он напомнил об анекдоте, где говорится, что лучшим политкорректным президентом США должна стать престарелая темнокожая лесбиянка с одной ногой. Такая шутка появилась из-за того, что многие негативно относятся к тенденции отказа от ущемлений и дискриминации.