Фильм Гильермо дель Торо «Форма воды» получил главную премию «Оскар»

5 марта в Лос-Анджелесе прошла 90-я церемония награждения премией «Оскар». Звание лучшего фильма и заветную статуэтку престижной награды получила драма Гильермо дель Торо «Форма воды».

Фильм «Форма воды» номинировался стразу в 13 категориях премии. «Оскара» картина получила в номинации за лучший фильм. Помимо этого, драма принесла режиссеру Гильермо дель Торо «Оскар» в номинации, отметившей лучшего режиссера. Еще два «Оскара» фильм получил в категориях за лучший саундтрек и дизайн картины.

Многие критики отметили фильм положительными отзывами, так как сценарий картины действительно интригует. Сюжет фильма заключается в том, что женщина, работающая уборщицей в секретном здании американской группы ученых, оказывается вовлеченной в тайные испытания. Уборщица видит, как в лаборатории ведут исследования над живым существом-амфибией. Позже она понимает, что амфибии грозит смерть и решается на отважный шаг.

Уборщица хочет спасти существо от смерти и помогает амфибии выжить. Драма наполнена массой сложных линий, которые не оставляют равнодушными зрителя и держат его в напряжении до самого конца.