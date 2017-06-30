В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать духи к 8 марта

В преддверии праздника 8 марта специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать один из самых популярных презентов в женский День. Оказалось, при выборе парфюма стоит придерживаться ряда правил.

Как указали в Роспотребнадзоре, при покупке парфюма покупатель имеет право ознакомиться с запахом товара. Это можно сделать при помощи тестеров, различных пробников и другими методами, предлагаемыми в магазинах.

По желанию, покупатель может попросить вскрыть упаковку духов, чтобы ознакомиться с их состоянием и видом. Это может сделать как продавец, так и сам покупатель, в присутствии работника магазина.

Помимо этого, покупателю следует проверять на упаковках духов ряд данных. На парфюме должны быть указаны: наименование производителя, его юридический адрес и местоположение завода, где производятся духи, масса парфюма, срок годности и состав. Также важны упоминания о том, как правильно использовать духи, чтобы не пострадать от последствий от неверного применения.

Возврату духи и парфюмы не подлежат, поэтому стоит ознакомиться с качеством упаковки и всеми данными, указанными производителем, заранее. Вернуть обратно в магазин купленные духи можно лишь в том случае, если в товаре есть брак.

Так, помимо аромата и красоты флакона при покупке духов стоит обратить внимание на ряд других аспектов. Правильный выбор парфюма поможет сделать подарок приятным и безопасным.