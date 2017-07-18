Депутат Петров объяснил свою идею внести секс-услуги в полис ОМС

Известный депутат заксобрания Ленобласти Владимир Петров во время пресс-конференции НСН высказался по поводу своей идеи включить интим-услуги, которые оказывают секс-роботы и куклы, в полис ОМС. Он уверен, что это убережет людей от венерических заболеваний.

Во время пресс-конференции Петров рассказал, что 21 февраля он заявил, что весь спектр секс-услуг следует внести в медицинский полис. Депутат считает, что в России следует наладить производство секс-роботов. По его словам, это существенно поможет тем людям, у которых ощущается некая проблема в интимном плане, кроме того, это может помочь снизить уровень изнасилований и сексуальных домогательств по отношению к женщинам.

Петров считает, что внесение секс-услуг в полис ОМС является именно тем методом, который сможет обратить внимание общественности на введение уголовной ответственности за организацию андроидно-кинетической проституции.