Стали известны дата выхода и подробности новых серий «Простоквашино»

Киностудия «Союзмультфильм» заниамется подготовкой и выпуском продолжения «Простоквашино», первая серия из 30 задуманных появится на экранах уже 1 апреля 2018 года. Кот Матроскин получит озвучку от Михаила Ефремова, Шарик «заговорит» голосом Гарика Сукачева, а Печкин найдет свою половинку.

Как сообщается, в 2018 году зрители увидят сразу 10 серий нового «Простоквашино», первая из которых выйдет уже 1 апреля. Мультфильм разместят на официальном YouTube-канале, где киностудия делится новостями о работе и новинками.

Продолжение «Простоквашино» будет состоять из 30 серий, сейчас команда «Союзмультфильма» работает сразу над 5 эпизодами. Мультфильм покажут по российским телеканалам.

Известно, что в продолжении легендарного мульфильма появятся новые персонажи, а прежние будут более современными. Дядя Федор предстанет перед зрителями с модной стрижкой, герои будут пользоваться телефонами и прочими гаджетами. У Дяди Федора появится сестра, у которой будет новое животное.

Озвучкой голоса собаки Шарика будет заниматься Гарик Сукачев, почтальон Печкин получит голос Ивана Охлобыстина, а мама Дяди Федора будет озвучена Юлией Меньшовой. Кот Матроскин получит голос Михаила Ефремова, а Дядя Федор будет озвучен молодым актером Алексем Онеженым.