Роспотребнадзор предупредил о приближающейся волне птичьего гриппа

Эксперты из Роспотребнадзора сообщили, что во многих странах мира уже начинает фиксироваться вторая волна птичьего гриппа. Опасная болезнь, вернувшаяся снова, уничтожила уже 120 миллионов птиц, новые и уже зафиксированные ранее штаммы наблюдаются в Азии, Европе и на Ближнем Востоке.

На официальном портале Роспотребнадзора в Сети появилось новое сообщение, где население России специалисты ведомства информируют о наступлении второй волны птичьего гриппа. За январь 2018 года Всемирная организация здоровья животных зафиксировала новые вспышки среди птиц в 8 странах.

Птичий грипп вернулся в Афганистан, Камбоджу, Тайвань, Ирак, Японию, южную Корею, Саудовскую Аравию, Южную Африку. Болезнь уже успела охватить да континента – Африку и Азию.

В Роспотребнадзоре указали на то, что не так давно в Азии, странах Европы и на Ближнем Востоке были замечены новые и уже фиксированные ранее штаммы H5N1, H5N2 и H5N6. Сейчас эксперты отмечают признаки того, что болезнь продолжает распространяться. Особо опасными штаммами, которые несут риски для человека на данный момент названы штаммы H7N9, H5N6 и H5N1.