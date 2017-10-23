В 16 парках Москвы пройдет акция «Ночь на катке»

Как сообщается на официальном портале правительства Москвы, 16 столичных парков готовят для горожан акцию под названием «Ночь на катке». Она пройдет в марте 2018 года.

Отечественные СМИ сообщают об акции, которая станет доступна горожанам в преддверии 8 марта. Так, власти подготовили программу, согласно которой посетить столичные парки ночью можно будет практически бесплатно. С шести часов вечера 7 марта до часу ночи 8 марта больше 15 катков предоставят эту услугу. На сайте отмечается, что за посещение катка платить не придется, однако нужно будет оплатить тариф проката коньков.

Эту акцию в парках посвятят выигрышу российских спортсменов, которые хорошо показали себя на минувших Олимпийских Играх. В частности, те, кто выступал на льду, достигли небывалых успехов, поэтому частично акция приурочена и к этим событиям.