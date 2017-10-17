В Голливуде установили статую Вайнштейна с «Оскаром» в руках у паха

За два дня до вручения премии «Оскар» в Голливуде установили статую Харви Вайнштейна, который изображен в золотом цвете и полураспахнутом халате, сидя на диване. Скульптура получила название «Диван для кастинга», в руке, расположенной в области паха

Вайнштейн держит статуэтку «Оскара».

Одним из скульпторов выступил Джошуа Монро, который в 2016 году прославился своей статуей с обнаженным президентом США Дональдом Трампом. Как сообщают скульпторы, создавшие статую Вайнштейна, данная скульптура демонстрирует, как публичные персоны Голливуда пользуются своей популярностью и влиятельностью.

По словам скульпторов, сидящий на диване Харви Вайнштейн в полураспахнутом халате показывает, как властные личности мира кино используют свое влияние, богатство и возможности для удовлетворения собственных сексуальных потребностей. Примечательно, что статую установили за несколько дней до проведения церемонии награждения премией «Оскар».

Скульптура представляет собой образ Харви Вайнштейна, которого скульпторы сделали «золотым». Мужчина, одетый в халат, сидит на красном диване. В руках у него «Оскар», а сама рыка расположена в области паха, что явно символизирует посыл скульпторов.

Харви Вайнштейн стал «символом» секс-скандалов и разоблачений в домогательствах. После того, как мир узнал о его 30-летних «похождениях», от которых пострадал целый список женщин, общество стало осуждать домогательства и насилие над актрисами и моделями.