Владимир Путин впервые за 14 лет отправился на КВН
СМИ благодаря соцсетям удалось узнать, что российский лидер Владимир Путин сразу же после своей речи во время послания Федеральному собранию отправился посмотреть игру 1/8 финала Высшей лиги КВН. Отмечается, что глава России приехал на КВН впервые за последние 14 лет.
Как сообщают пользователи соцсетей, которые отправились посмотреть юмористическую телевизионную передачу КВН в Театр Российской армии, на игру также приехал Владимир Путин. Один из участников команды "Наполеон Динамит" объявил российского президента, который появился на игре, однако самого Владимира Владимировича в зале не показали.
Как сообщается, в игре приняли участие команды "Раисы", "Борцы", "Русская дорога", "Наполеон Динамит" и "Морская академия". Отмечается, что в эфир телевизионная передача выйдет 9 марта.