Патриарх Кирилл создал Instagram-аккаунт для «неформальных» фото

Патриарх Кирилл решил расширить сферу своей коммуникации с прихожанами РПЦ и создал в Instagram аккаунт «День патриарха». В нем священник хочет делиться «неформальными» снимками и фотографиями, которые не попали в альбомы на сайт Московского патриарха.

Как стало известно, патриарх Кирилл создал Instagram-аккаунт. В нем он намеревается делиться с пользователями снимками и видео с ежедневными служениями патриарха. Снимки станут для юзеров, заявил священник, «неожиданностью и неформальностью».

Ранее в Instagram существовало два аккаунта патриарха Кирилла. Однако, их вел не сам священник, а представители Московской церкви и пресс-служба РПЦ. Теперь патриарх Кирилл будет делиться снимками от себя и покажет пользователям те фото, которые не вошли в серии снимков, публикуемые на официальном сайте Московского патриарха.

Патриарх Кирилл неоднократно высказывался о том, что социальные сети на сегодняшний день имеют важное значение в жизни людей. Он считает, что коммуникацию с прихожанами через Сеть не стоит игнорировать. Отказ от общения с пользователями соцсетей может стать ошибкой, сообщал патриарх Кирилл. Священник уже давно имеет свою страницу во «ВКонтакте», теперь сможет «покорить» еще и Instagram.