Арбитражный суд Москвы назвал информацию о покупке дорогой сантехники гостиницей Ямала ложной

Арбитражный суд города Москва удовлетворил требования РИФ "Ямал" к "Новой Газете" и журналисту Иреку Муртазину в отношении недостоверности информации о приобретении фондом сантехники итальянского производства на сумму свыше 8 миллионов российских рублей, сообщает ИА “Север пресс”.

Суд наложил на редакцию обязательство удалить опубликованную им копию акта приемки-передачи выполненных работ, в котором указано, что фондом была приобретена дорогостоящая сантехника.

В процессе судебного разбирательства фонд предоставил заключение эксперта-криминалиста, являющееся доказательством того, что опубликованная издательством копия акта сфальсифицирована.

За фондом остается право предпринять дальнейшие действия по привлечению к уголовной ответственности людей, причастных к фальсификации документов.