Мужчины России рассказали, какие подарки получат женщины на 8 марта

АКИТ, сеть онлайн-ритейлеров России, провела опрос и установила, что россияне будут дарить на 8 марта. Из общего числа опрошенных 82% изъявили намерения покупать презенты, преобладающим подарком оказались цветы.

Статистика показала, что 82% мужчин определенно готовы дарить женщинам подарки на 8 марта. 65% женщин готовы поздравлять друг друга. Эксперты составили список подарков, которые чаще всего выбирают мужчины и женщины.

Первое место в списке презентов на 8 марта заняли цветы. Букеты из тюльпанов, роз или мимоз будут дарить 28% опрошенных. Вторым в списке распространенных подарков идет нижнее белье. Интимную деталь гардероба хотят подарить 16% респондентов. «Тройку» популярных подарков замкнули ювелирные изделия. Порадовать свою половинку кольцом или сережками готовы 13% мужчин.

С небольшим отрывом одним из самых популярных подарков были названы духи. Парфюмы будут дарить 12% опрошенных. Бытовая техника и электроника также остается актуальным подарком, такие презенты будут готовить 9% участников опроса. Еще 8% респондентов решили подарить женщинам сертификаты на процедуры в салонах красоты или СПА.

Также эксперты узнали, совпадают ли планы мужчин с желаниями женщин. Опрос показал, что большинство представительниц прекрасной половины населения хотели бы получить изделия из золота, гаджеты, парфюмы и сертификаты на уход за лицом и телом.