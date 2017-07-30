Илон Маск рассказал секрет своего успеха

СМИ из Великобритании рассказали о правилах, которые привели Илона Маска к успеху. Глава компаний Space X и Tesla работает по особому режиму и старается распределять свое время и не тратить его на чтение электронных писем.

Как оказалось, успех Илона Маска кроется в правильном планировании распорядка. Глава Space X старается тратить на все дела по пять минут, такой же подход он применяет к приемам пищи. Свои обеды Илон Маск часто совмещает с деловыми встречами, что дает ему возможность и поесть, и провести переговоры.

Особый акцент Илон Маск ставит на то, чтобы не тратить лишнее время на разбор писем, которые ему приходят на электронную почту. Как указывает издание, Маск может игнорировать телефонные звонки, так как они отнимают много времени.

Рабочая неделя Илона Маска состоит, примерно, из 85-100 часов. Наибольший отрезок времени он тратит на инженерное проектирование. Для сна Маску достаточно 6 часов.

Так, подытожило британское издание, секрет успеха Илона Маска кроется в том, что он заранее знает, сколько времени ему нужно потратить на то или иное дело. Каждая задача, которую себе ставит Маск, должна отнимать у него не более 5 минут. Сжатые сроки способствуют активной мозговой деятельности и тот успевает сделать намного больше, чем многие жители Земли.