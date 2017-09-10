В Москве на 8 марта бездомных угостят чаем и покажут фильмы об истории возникновении праздника

Социальные центры Москвы планируют провести праздничные чаепития для бездомных в честь 8 марта. Отмечается, что людям без определенного места жительства и рода занятий покажут фильмы об истории возникновения праздника.

Как сообщили в пресс-службе департамента труда и соцзащиты Москвы, в Международный женский день бездомные смогут посетить праздничные чаепития в социальных центрах столицы, а также посмотреть исторические фильмы, которые расскажут о возникновении праздника 8 марта.

Стоит отметить, что подобные мероприятия соццентры проводили в День Защитника Отечества и на Масленицу.

В Москве существует несколько центров, куда люди, которые оказались в сложной жизненной ситуации, могут обратиться за помощью, остаться на ночлег и получить все самое необходимое на первое время: еду, одежду, средства личной гигиены и так далее.