В Москве к 8 марта разместят более 500 поздравительных открыток

В Москве планируется к 8 марта разместить поздравительные открытки для женщин. Всего около 500 розовых или оранжевых открыток с цветами и поздравительной речью появится на улицах города, сообщают в мэрии Москвы.

Власти Москвы планируют не отказываться от старой традиции и поздравить россиянок с 8 марта яркими открытками. Примерно 500 поздравительных плакатов будет размещено по всему городу, чтобы в праздничный день порадовать женщин. Поздравления планируется размещать уже в выходные дни. В честь 8 марта плакаты и открытки будут украшены букетами роз и маков на розовом или оранжевом фоне. Помимо этого, на них разместят поздравительную речь, которая также стала доброй старой традицией Москвы.

В мэрии рассказали о том, что с каждым годом меняется дизайн поздравительных открыток в честь 8 марта, однако теплые пожелания для женщин всегда остаются неизменными.

Стоит отметить, что не оставят москвичек и без поздравительных видео. Они появятся на медиафасадах столицы уже вечером 7 марта.