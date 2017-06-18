В Бразилии местные жители увидели Солнце с двумя кольцами

26 февраля в Бразилии местные жители штата Санта-Катарина могли наблюдать результат природного явления, когда Солнце виднеется с двумя радужными кольцами вокруг себя. Оптическим феноменом бразильцы поделились в Сети.

Как стало известно, причиной изумления местных жителей стало событие, под названием гало. Оно характеризуется тем, что вокруг Солнца могут проявляться круги или кольца, которые излучают радужный цвет и выглядят весьма необычно.

Оптический феномен удивил бразильцев и те поделились увиденным на YouTube. На видео вокруг Солнца виднеется один круг, второй же терялся в облаках.

Данное природное явление, гало, может проявляется не только на Солнце. Также можно увидеть круги вокруг Луны. Порой, радужные кольца появляются даже вокруг фонарей или других источников света.

По словам ученых, пугаться или бояться гало не стоит, так как это – обычный оптический эффект, который несет в себе основные законы физики. У гало есть несколько разновидностей и разных типов, но все они характеризуются тем, что появляются в результате того, что в перистых облаках находятся ледяные кристаллы.