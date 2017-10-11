Теперь уступят: в московском метро беременных пассажирок пометят спецзначками

В метро Москвы беременные женщины начали получать специальные значки, которые напомнят пассажирам, что беременным нужно уступать место. Акция проводится экспериментально, при удачном раскладе она продолжится на более длительный срок.

По словам Романа Латыпова, первого замначальника по стратегическому развитию и работе с клиентами в метро Москвы, целью акции является повышение уровня социальной ответственности пассажиров. Все беременные женщины, желающие поучаствовать в акции, могут обратиться к работникам стойки «Живое общение» на станциях МЦК.

На стойках женщины получат значки, которые они смогут разместить на своей одежде или сумках. На значках разметили надписи с благодарностью к тем, кто решил уступить место «будущей маме».

Как заявил Латыпов, в метро беременные женщины особенно нуждаются в безопасности и в том, чтобы им уступали места. Для стимуляции развития вежливости и внимательности среди пассажиров, администрация метро решила сделать беременных «более заметными».

Такая акция уже проводилась в Лондоне и в Нью-Йорке. Теперь, с 26 февраля, к мероприятию смогут присоединиться пассажиры метро Москвы. Если акция пройдет удачно и результаты окажутся положительными, то пилотный проект может получить дальнейшее развитие.