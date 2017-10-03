На показе Dolce & Gabanna коллекцию сумок презентовали дроны

Итальянский дом моды Dolce & Gabanna на Неделе моды в Милане презентовал новую коллекцию сумок, вместо моделей их продемонстрировали летающие дроны. Устройства пролетели над подиумом, к ним были прикреплены сумки.

Как стало известно из Twitter, где на одном из аккаунтов было опубликовано видео с показа, модный дом Dolce & Gabanna перенял новые технологии и начал заменять моделей на дроны. Показ модной линии начался с того, что над подиумом из-за кулис появились летающие дроны.

На них были размешены сумки, которые дроны и демонстрировали гостям модного мероприятия. Примечательно, что показ с дронами едва не сорвался из-за того, что посетители не прислушались к просьбе организаторов.

Перед началом показа на нескольких языках была озвучена просьба отключить Wi-Fi на всех устройствах, находящихся в зале. Однако, некоторые гости проигнорировали требование, и все равно подключились к Сети, активно используя мессенджеры. В итоге, после 45 минут задержек, организаторы публично огласили никнеймы всех пользователей, подключенных к Интернету и вынудили их таким образом прекратить пользоваться Wi-Fi. После этого, показ состоялся.