В Москве открыт первый участок Большой кольцевой линии метрополитена протяженностью в десять с половиной километров. Он включил в себя станции «Деловой центр», «Хорошевская», «Петровский парк», «Шелепиха» и ЦСКА.

Столичные СМИ сообщают об изменениях, которые постигли московский метрополитен. Так, к нему добавился новый участок Большой кольцевой линии. Планы по его построению постепенно превращаются в жизнь. Так, церемония его открытия проходила сегодня утром. В ней участвовал представитель правительства Москвы Сергей Собянин, а также Сергей Иванов, который является специальным представителем президента России Владимира Путина по делам природоохранной деятельности.

В ходе церемонии Собянин произнес речь, цель которой было показать, как быстро столичные власти сумели осуществить часть планов в отношении местного метрополитена. По его словам, сегодняшний день стал историческим для жителей Москвы, так как возведена одна из крупнейших линий метро в мире. Также он от души поблагодарил строителей, которые трудились над этим проектом, а также выразил благодарность тем, кто продолжает работать на подобных объектах и облагораживает город.