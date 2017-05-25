Андрей Данилко предложил декоммунизировать Верку Сердючку

Андрей Данилко, певец из Украины, дал рекий комментарий, узнаво о планах киевской власти произвести демонтаж 5-конечной звезды со здания высотки на Крещатике. Властям он предложил подвергнуть декоммунизации еще и Верку Сердючку.

Как указал Данилко, власти Киева планируют демонтировать звезду с дома-многоэтажки на Крещатике, где находится его квартира. Этот факт сильно возмутил исполнителя и он решил дать по сложившейся ситуации свой комментарий. Инцидент возмутил Данилко и тот решил пошутить над намерениями весьма необычной аналогией.

Данилко обратился к представителям городской власти с весьма неоднозначным предложением. Им он порекомендовал «оторвать еще и голову Верки Сердючки». Как известно, внешний вид Сердючки уже прочно укоренился в памяти зрителей своей «звездной головой». Головной убор исполнительницы представляет собой 5-конечную звезду, прикрепленную к голове.

По словам музыканта, пятиконечная звезда уже перестала ассоциироваться с СССР и теперь является неотъемлемой частью образа Верки Сердючки.