Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против налогов

25 февраля в Иерусалиме Храм Бога Господня закрыли в качестве протеста против городской власти, которая решила взимать с конфессии муниципальный налог. Братство Святого Гроба объявило о том, что власти города требованием выплачивать налог на недвижимость нарушают «статус-кво» Храма.

В Церкви представители братства Святого Гроба заявили, что требования от городской власти выплачивать муниципальный налог вынудили их закрыть Храм в качестве протеста. Таким образом на проблему Церкви обратили внимание в СМИ, а прихожане получили опасения лишиться святыни.

Греко-православный и армянский патриархи Иерусалима и католический кустос Святой земли оформили заявление и оставили в нем свои подписи.

В данном документе указано, что христиане на Святой земле претерпевают регулярные и беспрецедентные гонения. Последние события привели к тому, что единственным вариантом разрешить ситуацию и привлечь внимание к проблеме Храма священники сочли закрытие Церкви. Изначально сообщалось, что Храм будет закрываться на час. Закрытие состоялось днем, однако, спустя час открытия не произошло.