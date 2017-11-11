Митрополит Иларион рассказал, как противостоять «выродку с ружьем»

Митрополит Волоколамский Иларион прокомментировал трагическое происшествие со стрельбой в Кизляре и рассказал, как защищаться от «выродка с ружьем». Всех верующих любой религии председатель синодального Отдела по внешним церковным связям призвал сохранять бдительность и не игнорировать подозрительные предметы в храмах.

Как указал Митрополит Иларион, всем верующим, находящимся в храмах или синагогах, стоит «отвлекаться от молитвы» и реагировать на увиденные происшествия. По словам священника, «выродок с ружьем» может появиться в любом городе и атаковать прихожан любой церкви, мечети или синагоги.

Митрополит Иларион утверждает, что всем стоит бдительно следить за безопасностью и обязательно нужно реагировать на любые странные предметы, оставленные в церквях. Также он отметил важность роли полиции. По словам Митрополита Илариона, сотрудники правоохранительных органов должны проявлять реакцию на сигналы из Сети.

В некоторых случаях перед атаками на прихожан в социальных сетях или на других порталах в Сети могут появляться сообщения, где родственники или сами террористы сообщают о своих намерениях, пишут угрозы. Такие случаи важно фиксировать и проверять, не дожидаясь трагедии.