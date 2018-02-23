"Тошнит от просмотра": в Сети опубликовали самую отвратную "гифку"

Пользователи ресурса Reddit обратили внимание на "гифку", которую считают самой тошнотворной. Изображение создал польский художник Феликс Кончаловски.

Работа представляет собой картинку морского побережья, которая сильно напоминает виды Google Maps. Автор зациклил её таким образом, что создается иллюзия постоянного приближения.

Многие комментаторы утверждают, что от подобного зрелища у них начала кружиться голова и появлялось тошное ощущение. Многие сошлись во мнении, что не видели в Интернете ничего более раздражающего. Однако нашлось большое количество людей, которые восхитились произведением Феликса Кончаловски и похвалили его за креативность, несмотря на неприятные ощущения.