В Тюмени инвалиды по зрению производят бумажные полотенца

В Тюменской области начали производить бумажных полотенец. В настоящий момент на предприятии изготавливают бумажные полотенца около 30 инвалидов по зрению.

Как стало известно, производство было запущено в рамках проекта, где основной целью является обеспечить работой инвалидов по зрению. Для того, чтобы реализовать данный проект, из областного бюджета выделили более двух миллионов рублей. Полученные средства организаторы проекта потратили на все необходимое для того, чтобы производство начало работать в полную силу.

Сейчас в рамках проекта на производстве трудится 30 инвалидов по зрению, то есть примерно 75% коллектива. Горожане уже могут приобретать продукцию, изготовленную инвалидами. За время существования проекта, трудоустроенным инвалидам по зрению удалось изготовить множество рулонов туалетной бумаги и бумажных полотенец.