Во Франции на заправке обнаружили "Хор" - украденную картину Дэга

16 февраля на одной из заправок во Франции таможенники отыскали украденную картину Эдагара Дэга - "Хор". Минкульт подтверждает авторство полотна.

Работу известного импрессиониста, созданную в 1877 году, похитили из музея Кантини в Марселе 8 лет назад. В этом заведении она находилась в рамках выставки, однако права принадлежат музею д'Орсэ.

Недавно же сотрудники таможенной службы исследовали автобус, который стоял в зоне отдыха заправочной станции в департаменте Сена и Марна. Изучая содержимое чемоданов багажного отсека, специалисты обнаружили в одном из них изображение, похожее на произведение Эдгара Дэга. Никто из пассажиров признавать багаж своим не захотел.

Тогда картина была доставлена в Музей д'Орсэ для исследования. Предварительные результаты экспертизы свидетельствуют о подлинности предмета искусства. Министр французской культуры Франсуаза Ниссен обрадовалась находке и объявила счастливым случаем находку шедевра, утрата которого нанесло бы существенный ущерб импрессионистскому наследию Франции.