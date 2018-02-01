В честь Дня защитника Отечества зажгут огни Ростральных колонн

В честь праздника Дня защитника Отечества 23 февраля в Санкт-Петербурге зажгут огни Ростральных колонн. Это событие в какой-то мере можно считать уникальным, так как эти газовые факелы городские власти используют только на самые большие праздники.

Средства массовой информации Санкт-Петербурга сообщают о мероприятии, которое запланировано в городе в честь Дня защитника Отечества. Так, сегодня вечером этот праздник отметят яркими огнями, которые зажгут на Ростральных колоннах. Так как это событие происходит не так уж и часто, большая часть населения Петербурга уже по традиции приходит туда, чтобы посмотреть на красивое зрелище. По этой причине событие освещает пресса.

В пресс-службе организации «ПетербургГаз» отмечают, что мероприятие пройдет без инцидентов, связанных с газом. Сотрудники уверяют, что хорошо проверили все оборудование.

К слову, прошедший 2017 год стал юбилейным для огня на Ростральных колоннах. 23 июня с момента первого такого мероприятия исполнилось ровно 60 лет.