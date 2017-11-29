Москва встала в пробках: заторы достигли 9 баллов

22 февраля в Москве на два часа раньше привычного начались пробки, которые в день перед праздником и длительными выходными достигли 9 баллов. «Яндекс.Пробки» прогнозируют увеличение заторов и ухудшение дорожной ситуации.

22 февраля в Москве многие работники окончили свои рабочие смены раньше, причиной этом стал укороченный график перед праздником Дня защитника Отечества. Завтра начнутся продолжительные выходные и большинство работников на личных авто поспешили к себе домой или за город.

Из-за увеличенного потока машин на дорогах Третьего и Садового колец возникают пробки. Также заторы случились и продолжаются на выезде из Москвы и на МКАДе. Как сообщают в ЦОДД и в «Яндекс.Пробках», затруднения на дорогах сегодня начались ан два часа раньше привычных заторов.

В сервисе по анализу ситуации на дорогах появились прогнозы о том, что к 19 часам пробки на дорогах могут увеличиться еще больше. Также появились данные о том, что в заторах «стоит» сейчас и Петербург. Там пробки достигли 8 баллов по той же причине – короткий день и грядущий праздник.