Россельхознадхор ограничил поставку молочной продукции из Белоруссии

Россельхознадзор с 26 февраля временно ограничит поставку в Россию молочной продукции из Белоруссии. Это связано с тем, что в последнее время продукция из Белоруссия стала приходить с большим содержанием вредных веществ.

Как стало известно, в скором времени Россельхознадзор ограничит поставку сливок, молока и другой "молочки" из Белоруссии до тех пор, пока проблема с ее безопасностью для потребителей не будет решена. Отмечается, что ведомство намерено провести беседу с белорусской ветеринарной службой по этому поводу.

В Белоруссии власти оказались крайне удивлены запретом Россельхознадзора и отметили, что только недавно получили сообщение об ограничении ввоза своей продукции на российскую территорию. Также белорусские власти заявляют, что ветеринарный контроль в любой момент может провести консультации с ведомством по данному вопросу.