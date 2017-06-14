Жириновский назвал рецепт своей чудодейственной диеты

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о своей чудодейственной диете, которая помогает ему расправиться с лишними килограммами. Политик отметил, что раньше весил около 106 килограммов, а благодаря своей диете его вес снизился на целых 5 килограммов.

По словам Владимира Жириновского, он полностью отказался от употребления сахара и результат ему нравится. Политику удалось сбросить целых пять килограммов, и это не прибегая к различным лекарствам и врачам. Также лидер ЛДПР посоветовал всем не изнурять свое тело диетами и тяжелыми физическими тренировками.

Он отметил, что в последнее время также стал уменьшать порции еды, чтобы одна порция спокойно умещалась в стакан. Помимо этого, Жириновский вообще не ест сладкого, а хлеб употребляет в пищу всего один раз в день, и то, маленький ломтик.