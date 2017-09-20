Декоммунизация: в Киеве переименовали Московский мост

В Киеве депутаты горсовета утвердили переименование Московского моста, который теперь получил свое проектное название «Северный». Среди возможных названий рассматривали имя инженера-создателя моста или Степана Бандеры.

Как стало известно, 22 февраля на заседании Киевского горсовета нардепы отдали большинство голосов за смену названия Московского моста. Ранее ему хотели дать имя Георгия Фукса – инженера, построившего данный объект.

В 2015 году появились варианты назвать мост Троещинским или же дать ему имя Степаны Бандеры. Однако, эти названия не одобрили. Теперь же мосту вернули его проектное название «Северный». Такое имя ему дали еще в 1976 во время открытия, мост соединяет правобережные районы Киева с Радужным, Воскресенским районами и с Троещиной.

Помимо этого, переименованию в рамках декоммунизации подверглись улицы, парки и микрорайоны. Парк Дружбы народов теперь называется «Муромец», микрорайон Чапаевка получил название Вита-Литовская, а Комсомольский массив отныне именуется Северно-Броварским. За утверждение новых названий 82 нардепа из 120 присутствующих отдали свой голос «за», для переименования было бы достаточно 60 голосов.