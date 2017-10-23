В День защитника Отечества в Москве ограничат продажу алкоголя

В Москве в День защитника Отечества в действие придёт временный запрет на продажу спиртного и напитков в стеклотаре. Ограничения будут действовать в местах с массовым скоплением людей, на мероприятиях и праздниках.

Как сообщили в мэрии, данное ограничение на продажу спиртного является традиционным для дней, когда проводятся государственные и городские праздники. Такие меры вводятся с целью снижения риска травматизма и возможных правонарушений в местах праздничных мероприятий.

На 23 февраля в Москве намечено провести большое количество развлекательных мероприятий. Гостей и жителей столицы ожидает насыщенная программа: парки и библиотеки, культурные центры и другие организации проведут больше 500 различных мероприятий.

Так, в Москве в местах общественного скопления в День защитника Отечества гости мероприятий не смогут купить алкоголь и другие товары, разлитые по стеклянным бутылкам. Ограничительные правила распространяются как на крепкие спиртные напитки, так и на алкоголь со слабой концентрацией спирта.