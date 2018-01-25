Исаак Калина: дети не являются компьютерами, не нужно на них давить аттестатом

18 февраля состоялся телемарафон, приуроченный к очередному «Клубному дню» в школах главного города нашей страны. Во ходе этого мероприятия выступил Исаак Калина (глава московского Департамента образования), рассказавший о том, как он относится к золотым медалистам. Также управленец поделился мнением, как можно вызвать у детей интерес к олимпиадам. Об этом рассказывает портал LIFE24.

По словам Исаака Иосифовича, будучи сам золотым медалистом, он испытывает большое уважение к ребятам, которые двигаются к своей мечте и не переживают о том, что у них что-то не на «пятерку». Глава Департамента образования заявил, что родители не должны делать из детей роботов в стремлении добиться аттестата с 23 пятерками. Именно тогда у них возникнет интерес к олимпиадам, ведь они смогут выбрать один или два предмета, которые вызывают у них наибольший интерес.