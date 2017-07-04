«Служивый сиделец» в Кургане акция от магазина приравняла военных и заключенных

В Кургане мясной магазин запустил акцию к 23 февраля, которая возмутила горожан и пользователей Сети своей нелепостью. «Слуижвый сиделец», - гласит название акции, военнослужащий или экс-заключенный 23 февраля смогут получить 23% скидки на шашлык.

В социальной сети «ВКонтакте» в одном из сообществ появилась реклама магазина «Мясная лавка». Администрация магазина решила устроить акцию в день Защитника Отечества, скидку в этот праздник смогут получить военные и экс-заключённые.

Акция под названием «Служивый сиделец» предусматривает скидку для военных и тех, кто отбывал срок в тюрьме. Под провокационным названием более мелким шрифтом написано, что все мужчины получат скидку. Но пользователи отметили лишь первые строки рекламы, назвав их крайне неразумными.

Многих возмутило, что магазин приравнял военных к экс-заключенным. Также появляются комментарии от родственников людей, которые служат в армии. Такие юзеры оскорблены тем, что их родных сравнили с заключенными, которые помещаются в тюрьму за совершение преступлений.

Также пользователи шутят о том, что им будет интересно посмотреть, какую же акцию магазин придумает 8 марта. Появились версии о скидках для тех, кто уже рожал или замужем.