В Алтайском крае впервые прошла операция по пересадке сердца

Медики Алтайского края впервые в регионе провели операции по пересадке сердца, 46-летний пациент уже переведен в общую палату. О событии рассказал губернатор Александр Карлин.

Как стало известно Алтайский край попал в ряд областей России, где медики могут трансплантировать сердца. Кардиохирурги краевой клинической больницы успешно прооперировали 46-летнего жителя Алейска.

Трансплантация прошла успешно, пациент уже переведен в общую палату, где он продолжит лечиться и реабилитироваться. Губернатор Александр Карлин рассказал о профессионализме медиков и рассказал о том, какие еще операции могут делать врачи Алтайского края.

По словам Карлина, за последние 3-4 года в Алтайском крае медики 70 раз успешно трансплантировали почки, трижды врачи пересаживали печень. Также хирурги смогли 11 раз трансплантировать костный мозг.

Губернатор указал, что оснащение больниц предоставляет врачам возможность проводить операции такой сложности. Ранее трансплантация сердца в Алтайском крае казалась невозможной, но сейчас уровень профессионализма врачей и качества техники открывает новые границы.