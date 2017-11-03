24 и 25 февраля в Москве будет закрыта станция метро «Деловой центр». Меры предприняты, чтобы в это время рабочие произвели присоединение Большой кольцевой линии.

В службе по связи с общественностью метрополитена Москвы сообщили об изменениях в графике движения поездов, которые грядут на период с 24 по 25 февраля. Так, в этот день пассажиры не смогут воспользоваться услугами одной из станций. Дело в том, что за эти несколько дней планируется осуществить присоединение строящегося участка БКЛ к уже существующей станции «Деловой центр».

В пресс-службе указали, какими альтернативными путями могут воспользоваться пассажиры. Так, один из вариантов гласит, что в этот день продолжит работу ближняя станция «Выставочная». Также, если это будет удобнее, можно воспользоваться станцией «Деловой центр» московского центрального кольца.

Ранее информационное агентство «Версия. Инфо» сообщало о комментариях сотрудников метрополитена в Санкт-Петербурге на вопросы о том, почему на станциях нет урн и туалетов.