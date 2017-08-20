Обманутые дольщики боятся того, что Сергей Собянин не узнает о нюансах дела ЖК "Царицино"

Для российской столицы в последние годы положение обманутых участников долевого строительства стало одной из самых актуальных проблем. К примеру, только в жилом комплексе «Царицыно» таких дольщиков 6 тыс. человек. Как написала «Журналистская правда», мэр города Сергей Собянин предложил эффективную схему. По ее условиям происходят банкротство недобросовестного застройщика, изъятие стройки, реализация активов и достройка объекта. Причем, при необходимости, привлекаются средства городского бюджета.

И город, и население, и мэр от реализации такой схемы могут получить только плюсы. Однако в отношении ЖК «Царицыно» она почему-то стопорится. «Журналистская правда» пытается понять, может быть, отвечающий в Москве за реализацию инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Константин Тимофеев не заметил всех нюансов? Или же Марат Хуснуллин принял решение не тревожить Сергея Собянина новыми проблемами с ЖК «Царицыно»? Так или иначе, но ЖК «Царицыно» по-прежнему остается проблемой.

«Журналистская правда» не исключает осложнения ситуации. В скором времени де-факто автор долгостроя ГК «Настюша» может лишиться 19 млрд. рублей в пользу казахских «партнеров». Это приведет к тому, что по банкротству «Настюши» ее «дочке» в лице компании «МКХ» не достанется ничего, и достройку ЖК «Царицыно» придется вести за счет городского бюджета. Издание считает, что компетентные органы должны дать правовую оценку действиям судьи Маркова, который принимает решения в пользу казахских «партнеров» в арбитражном суде. «Журналистская правда» полагает, что нужно оперативно предоставить Сергею Собянину полную информацию по делу, чтобы оно завершилось позитивно для города и людей.