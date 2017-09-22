Волгоградские сталкеры отправились на исследование заброшенной лаборатории

В Волгограде сталкерам удалось обнаружить заброшенную лабораторию больницы. Они отправились на исследование и обнаружили много чего интересного в стенах зловещей лаборатории.

Волгоградские сталкеры славятся тем, что находят различные заброшенные места в городе и занимаются их исследованием, снимая все происходящее на видео. Они ничего не утаивают от зрителей, даже самые зловещие кадры обязательно попадут в ролик. Итак, на этот раз сталкеры отправились в заброшенную лабораторию одного из корпусов Волгоградской областной больницы № 1.

Судя по кадрам, лабораторию бросили довольно давно, повсюду разбросан мусор, на полу лежат различные документы и книги, возможно, даже личные карты пациентов. Также сталкеры обнаружили большое количество неиспользованных лекарств, шприцов, вату, бинт. На одном из столов им удалось обнаружить пробирки с кровью, что не удивительно, ведь пациенты приходили в лабораторию сдавать кровь на анализы. В некоторых кабинетах до сих пор сохранились плакаты, которые рассказывают о различных заболеваниях.

На этот раз ролик сталкеров получился довольно интересным и пугающим, ведь зрители даже не подозревают, что может скрываться за темными углами заброшенной лаборатории.