Оргкомитет ОИ проверяет данные о продаже собачьего мяса

Оргкомитет Олимпийских Игр заявил о начале проверок в Пхёнчхане после того, как в СМИ появились данные о том, что у спортивных объектов Игр продается собачье мясо. По словам представителя Оргкомитета, в Южной Корее собаки уже стали домашними животными, есть их – уже вымирающая традиция.

Как указал Сон Пэк Ю, председатель Оргкомитета Игр, ситуация, поднятая в СМИ, уже взята на рассмотрение. Многие заинтересовались фактом того, что возле объектом ОИ в Пхёнчхане продается мясо собак. Издания активно распространяли данные о том, что жители Южной Кореи предлагают болельщикам и спортсменам Олимпиады попробовать одно из традиционных блюд страны.

По словам Сон Пэк Ю, проверки таких случаев с продажей собачьего мяса не выявили. На данный момент многие корейцы уже давно не употребляют мясо собак и держат этих животных в своих домах в качестве питомцев. Также, обозначил он, традиция есть собачье мясо уже отмирает, отходит в историю.

Ранее ситуация с продажей собачьего мяса в Южной Корее на момент ОИ получила бурное осуждение от владельцев точек общепита. Многие предприниматели отказались исключать из меню блюда с собачьим мясом, так как такие изменения могут повлечь за собой убытки.