"Этому городу нужен новый герой": В Волгограде заметили самурая

Жители Волгограда на улицах города заметили нового супергероя - самурая. Волгоградцев после Железного Человека и Трансформера, выступающих с концертами, уже ничем не удивить, потому появление нового супергероя они приняли с удовольствием.

В социальной сети жители Волгограда обсуждают самурая, который был замечен на улицах города. Супергерой был одет в черный костюм с красными вставками, а также в соломенной шляпе. В таком виде он прогуливался по заснеженным улицам города.

В комментарии к предложенным снимкам пользователи написали, что это сенсация для Волгограда. Появление самурая в городе восприняли "на ура" и отметили, что "этому городу нужен новый герой".