В Ростуризме предупредили о резком росте цен на туры в Турцию

В этом сезоне стоимость туров на отдых в Турцию может вырасти. Об этом во время интервью на Российском инвестиционном форуме в Сочи рассказал руководитель Федерального агентства туризма Олег Сафонов.

Как указал Сафонов, сейчас уже имеются данные о том, что в туроператоры и отельеры намерены существенно увеличить цены на свои услуги в Турции. На данный момент руководитель ведомства по туризму в России не берется давать оценку грядущему повышению. По словам Сафонова, эти решения примут коллеги из Турции.

Олег Сафонов отметил, что повышение цен стоит в планах именно турецких туроператоров и компаний. Все эти увеличения стоимости обусловлены началом нового сезона отпусков в Турции.

Между тем, Сафонов отметил положительные результаты мониторинга работы по установке цен в гостиницах и отелях России. Первое внесение гостиниц в «черные списки» помогло стабилизировать цены на номера и выровнять общий уровень стоимости перед ЧМ-2018.