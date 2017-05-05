«В свечах и розах»: секс-фото голого Порошенко будоражит Сеть

В Сети активно обсуждают секс-фото с оголенным Виктором Порошенко. На снимке, который опубликовала жена одесского прокурора, мужчина позирует в красном нижнем белье на фоне пылающих свечей и лепестков роз – «День всех влюбленных удался!».!».

На фото Порошенко сидит на полу в спальне, вокруг него из свечей выложено сердце. В ногах у мужчины в красном нижнем белье стоят тарелки с деликатесами, а сам он наливает в бокал шампанское. Снимок в Сеть выложила жена прокурора, восторженная от супруга-романтика.

Однако, снимок вызвал совсем не ту реакцию пользователей, на какую рассчитывала женщина. Многие открыто осудили прокурора за откровенные снимки. По словам пользователей, любой человек имеет право на личную жизнь, но вот демонстрировать ее подробности не стоит никому, тем более, политику.

Также ажиотаж разгорелся и вокруг личности жены одесского прокурора. В прошлом году она сбила человека, тот остался инвалидом. Но, наказания супруга одесского прокурора не получила. Вокруг этой ситуации был большой скандал, судью обвиняли во взяточничестве, но конфликт «замяли». Теперь же прокурор и его жена поспешили сменить никнеймы в аккаунтах и закрыть профили. Однако, снимок уже попал в Сеть и многие пользователи начали публиковать его на своих страницах, осуждая прокурора за «красные труселя».