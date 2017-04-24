В Новосибирске девушка 15 часов ждала врачей «скорой помощи»

В Новосибирске девушка 15 часов прождала врачей «скорой помощи», о чем сама она сообщила в социальных сетях. Однако, вместо поддержки в ее адрес поступили обвинения, так как пациентка требовала от врачей того, что они делать не должны.

Как оказалось, девушка измерила свою температуру, она достигла 38 градусов. Сбить ее она не смогла, для помощи и консультации та вызвала «скорую помощь». Врачей та звала утром, но фельдшер смог прийти к ней только в обед. Врач не одобрил того, что девушка сбивала температуру и дал ей рекомендации отправиться в больницу.

Та в больницу не пошла и осталась дома. К вечеру у девушки снова поднялась температура и она снова вызвала врачей. К полуночи медики прибыли, ей поставили укол и сообщили о предварительном диагнозе.

Теперь девушка винит врачей в том, что у нее обострился гастрит. Якобы, медики должны были приходить вовремя и распознать проблему сразу. В Сети пользователи не стали сочувствовать девушке, обвиняя ее в том, что она не следовала указанием фельдшера. Помимо этого, автору поста с жалобами на врачей напомнили, что «скорая помощь» приезжает лишь в экстренных ситуациях, при инсультах и на вызовы к детям. Мало того, указали пользователи, что врачи приехали из-за температуры, так теперь еще и остались виноватыми.