Ликсутов: Московское метро гораздо лучше подземки в Нью-Йорке

Заммэра Москвы Максим Ликсутов заявил о том, что московское метро гораздо лучше, чем подземки в Токио и Нью-Йорке. Он отметил, что точность выполнения расписания московских поездов в прошлом году достигла показателя в 99,9%.

Как рассказал Максим Ликсутов, в прошлом году поезда в столичной подземке на 99,9% следовали точному исполнению своего расписания и практически никогда не опаздывали. Он отметил, что этого же нельзя сказать о метро в американском Нью-Йорке или японском Токио. Ликсутов заявил, что столичный метрополитен отличается своей надежность и его можно по праву поставить в ряды лучших по всему миру, так как сбои в его работе происходят крайне редко.

Также заммэра Москвы сообщил, что подземка Москвы за сутки способна перевезти более девяти миллионов человек, а интервал движения между поездами примерно полторы минуты.